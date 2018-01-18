Kar yağışı ve tipi Tokat-Sivas karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Tokat-Sivas karayolunun Çamlıbel mevkisinde akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkisini arttırdı.
Bazı araçlar yolda kalırken kimi sürücüler araçlarına zincir taktı.
Karayolları ekipleri 2 kar küreme aracıyla yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Yetkililer, kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
-Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar yağışı ve tipi Tokat-Sivas karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.
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