-Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Kar yağışı ve tipi Tokat-Sivas karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.



Tokat-Sivas karayolunun Çamlıbel mevkisinde akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkisini arttırdı.



Bazı araçlar yolda kalırken kimi sürücüler araçlarına zincir taktı.



Karayolları ekipleri 2 kar küreme aracıyla yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Yetkililer, kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.