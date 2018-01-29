Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından tabancayla vurulan iki kardeş, hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından tabancayla vurulan iki kardeş, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Zeynel B'ye (48) ait kasap dükkanına gelen Duran (36) ve kardeşi Mehmet Taşova (33) ile Zeynel B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeynel B'nin tabancayla vurduğu iki kardeş, olay yerinde öldü.



Cesetler, savcı ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayın ardından zanlı Zeynel B, polis ekiplerince gözaltına alındı.





