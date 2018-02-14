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Tokat'ta trafik kazası: 7 yaralı

Erbaa ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tokat'ta trafik kazası: 7 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Karayaka Bulvarı'nda Abdullah Duman (24) yönetimindeki 77 DP 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurcan (38), Yusuf (3), Hamide (62), Medine (4), Merve (7) ve Asiye Duman (33) yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Duman, buradan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #tokat #erbaa
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