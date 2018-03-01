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Tokat'taki boş arazide hayvan kemikleri bulundu

TOKAT kent merkezi yakınlarındaki boş arazide, büyükbaşlara ait yüzlerce kafatası ve kemik bulundu.

Tokat'taki boş arazide hayvan kemikleri bulundu

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye dönüşü, Yeniyurt Mahallesi’ndeki boş arazide yüzlerce büyükbaş kafatası ve iskeleti gördü. Bunun üzerine Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda yaptıkları aramalarda çok sayıda hayvan küpesi buldu.

Bulunan hayvan küpeleri, araştırılmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne götürüldü. Kemiklerin usulsüz kesim sonucu araziye atılmış olabileceği ihtimali değerlendirilirken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise hayvan küpelerinin sorgulamasının ardından kaçak kesim olup, olmadığının belirleneceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tokat #hayvan kemikleri
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