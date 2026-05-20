Tokat Valiliği duyurdu: Vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştiriliyor

Muhtemel bir felaketin önüne geçmek amacıyla Tokat Valiliği koordinasyonunda radikal bir karara imza atılarak, nehir yatağı çevresindeki tam 15 mahalle için geçici tahliye kararı çıkarıldı. AFAD, jandarma, polis, belediye ve sağlık ekiplerinin katılımıyla bölgede adeta zamanla yarışılan bir tahliye operasyonu başlatıldı.

MAHALLE MAHALLE SİREN VE ANONS ALARMI: 15 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Yeşilırmak’taki su debisinin yağışlar sonrası kontrolsüz şekilde yükselmesi, nehir yatağına yakın yerleşim yerlerinde acil durum ilan edilmesine neden oldu. Valilik talimatıyla harekete geçen emniyet ve belediye ekipleri, risk altındaki 15 mahallede megafonlar ve cami hoparlörleri aracılığıyla sürekli anonslar geçerek vatandaşların evlerini derhal boşaltmalarını istedi.

Güvenlik çemberine alınan mahallelerde yürütülen tahliye çalışmalarında; yaşlı, engelli, hasta ve çocuklu ailelere öncelik tanındı. Kendi imkanı olmayan vatandaşların güvenli koordinasyon noktalarına taşınması için Tokat Valiliği ve Turhal Belediyesi tarafından çok sayıda servis aracı ve minibüs bölgeye sevk edildi.

EVLERİNİ BOŞALTAN VATANDAŞLAR KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLİYOR

Sel ve taşkın tehlikesi nedeniyle evlerini geride bırakmak zorunda kalan yüzlerce Turhallı vatandaş için kamu tesisleri kapılarını sonuna kadar açtı. Tahliye edilen aileler, valilik organizasyonuyla önceden hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtları ile kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.

Sığınma merkezlerine ulaştırılan vatandaşların sıcak yemek, barınma ve temel ihtiyaçları Türk Kızılayı ve AFAD koordinesinde karşılanırken, sağlık ekipleri de tahliye edilen kronik hastalar ve yaşlılar için yurtlarda geçici sağlık noktaları oluşturdu. Yeşilırmak yatağındaki su seviyesi anlık olarak DSİ ve meteoroloji istasyonları tarafından izlenmeye devam ediyor.