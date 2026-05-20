Tokat Valiliği duyurdu: Vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştiriliyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak’ın su seviyesinin kritik eşiği aşması üzerine büyük bir sel ve taşkın alarmı verildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tokat Valiliği duyurdu: Vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştiriliyor
Yayınlanma:

Muhtemel bir felaketin önüne geçmek amacıyla Tokat Valiliği koordinasyonunda radikal bir karara imza atılarak, nehir yatağı çevresindeki tam 15 mahalle için geçici tahliye kararı çıkarıldı. AFAD, jandarma, polis, belediye ve sağlık ekiplerinin katılımıyla bölgede adeta zamanla yarışılan bir tahliye operasyonu başlatıldı.

MAHALLE MAHALLE SİREN VE ANONS ALARMI: 15 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Yeşilırmak’taki su debisinin yağışlar sonrası kontrolsüz şekilde yükselmesi, nehir yatağına yakın yerleşim yerlerinde acil durum ilan edilmesine neden oldu. Valilik talimatıyla harekete geçen emniyet ve belediye ekipleri, risk altındaki 15 mahallede megafonlar ve cami hoparlörleri aracılığıyla sürekli anonslar geçerek vatandaşların evlerini derhal boşaltmalarını istedi.

Güvenlik çemberine alınan mahallelerde yürütülen tahliye çalışmalarında; yaşlı, engelli, hasta ve çocuklu ailelere öncelik tanındı. Kendi imkanı olmayan vatandaşların güvenli koordinasyon noktalarına taşınması için Tokat Valiliği ve Turhal Belediyesi tarafından çok sayıda servis aracı ve minibüs bölgeye sevk edildi.

EVLERİNİ BOŞALTAN VATANDAŞLAR KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLİYOR

Sel ve taşkın tehlikesi nedeniyle evlerini geride bırakmak zorunda kalan yüzlerce Turhallı vatandaş için kamu tesisleri kapılarını sonuna kadar açtı. Tahliye edilen aileler, valilik organizasyonuyla önceden hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtları ile kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.

Sığınma merkezlerine ulaştırılan vatandaşların sıcak yemek, barınma ve temel ihtiyaçları Türk Kızılayı ve AFAD koordinesinde karşılanırken, sağlık ekipleri de tahliye edilen kronik hastalar ve yaşlılar için yurtlarda geçici sağlık noktaları oluşturdu. Yeşilırmak yatağındaki su seviyesi anlık olarak DSİ ve meteoroloji istasyonları tarafından izlenmeye devam ediyor.

Şener Üşümezsoy'dan korkutan uyarı! O Fayda stres halen yüksekŞener Üşümezsoy'dan korkutan uyarı! O Fayda stres halen yüksekYurt
Pekin'de tarihi zirve! Putin Ve Şi Cinping dünyayı sarsacak kararı açıkladıPekin'de tarihi zirve! Putin Ve Şi Cinping dünyayı sarsacak kararı açıkladıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tokat sel baskını
Günün Manşetleri
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Putin Ve Şi Cinping dünyayı sarsacak kararı açıkladı
Bakanlık ve BOTAŞ yapılanması deşifre oldu
Van merkezli dev narkotik operasyonu!
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama
Sumud Filosu'ndaki tüm tekneler alıkonuldu
Sahte kiralama ilanlarıyla milyonluk vurgun
İsrail askerleri yardım filosuna ateş açtı
Çok Okunanlar
750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın iki ayın en düşüğünde! İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları Altın iki ayın en düşüğünde! İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Uzman isim açıkladı: Devamı gelecek mi? Malatya'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Uzman isim açıkladı: Devamı gelecek mi?
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında dehşete düşüren 'Makam Gücü' skandal Kahramanmaraş'taki okul saldırısında dehşete düşüren 'Makam Gücü' skandal
Pompa fiyatları yenilendi! 20 Mayıs Çarşamba benzin, motorin Ve LPG pompa fiyatları Pompa fiyatları yenilendi! 20 Mayıs Çarşamba benzin, motorin Ve LPG pompa fiyatları