Tokat'ı sağanak vurdu! Mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi

Şiddetli sağanak yağışın ardından sular altında kalan köyde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekiplerince kurtarıldı. Su seviyesinin yükseldiği bölgelere botlarla giren ekipler, mahsur kalanları güvenli alanlara sevk etti.

Tokat'ın Almus ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Cihet köyünde yoğun yağış sonrası sular altında kalan bölgede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından botlarla tahliye edildi.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Cihet köyünde etkisini gösteren yoğun yağışın ardından bölgedeki bazı evleri su bastı. Su seviyesinin hızla yükselmesiyle birlikte evlerinden çıkamayan ve mahsur kalan vatandaşlar için acil kurtarma çalışması başlatıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine ihbar hattına gelen çağrılarla olay yerine hızla AFAD ekipleri sevk edildi. Su seviyesinin ciddi boyutlara ulaştığı mahallelerde karadan ilerleyemeyen ekipler, vatandaşlara ulaşabilmek için botlarla tahliye çalışması gerçekleştirdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yürütülen operasyon kapsamında ekipler, evlerinde mahsur kalan vatandaşları botlara alarak güvenli bölgelere ulaştırdı. Tahliye işlemlerinin ardından bölgede biriken suların boşaltılması için su tahliye çalışmalarına başlanırken, yetkili kurumlarca hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

