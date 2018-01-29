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Tokatlı kadınlardan Mehmetçik'e destek

Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezindeki 300 kadının yaptığı sarmalar ile ördüğü eldiven ve bereler, TSK'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere gönderilecek

Tokatlı kadınlardan Mehmetçik'e destek

Tokatlı kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için sarma sarıyor, eldiven ve bere örüyor.

Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezindeki 300 kadın, sarma sararak ve eldiven ile bere örerek harekata katılan askerlere destek olmak istiyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, merkezdeki kadınları ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.
Kadınların Mehmetçik'e destek olmak için toplandığını belirten Eroğlu, "Bu çalışma ile askerlerin yanında olduklarını gösterdiler. Askerimize manevi destek vermeye çalışıyoruz. 300'ü aşkın gönüllü insanımız bir yandan örgü örüyor, bir yandan dolma sarıyor, bir yandan da mektup yazıyor. Askerlerimizin bu zor günlerinde bu şekilde yanlarında olmaya çalışıyoruz." dedi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın büyük titizlikle devam ettiğine dikkati çeken Eroğlu, "Biz vatan sevgisi nedir, çok iyi biliriz. Onun için yıllardır topraklarımız üzerinde gözleri olanlara karşı yılmadan mücadele ediyoruz. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyoruz. Afrin harekatına katılan kahraman Mehmetçiklerimize onbeşliler diyarı Tokat'tan el emeği göz nuru kışlık giyecek ve Tokat'a özgü yaprak sarması gönderiyoruz. Hanım kardeşlerimiz, annelerimiz tarafından operasyonun başladığı günden itibaren askerlerimize atkı, bere, kaşkol örüldü. Ayrıca Yeşilırmak Bilgi Evi'mizdeki öğrencilerimiz, yüreklerindeki duyguları mektuplara döküp asker ağabeylerine gönderecek. Bunları, harekatta görev yapan kahraman ordumuza göndereceğiz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu #mehmetçik #Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi
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