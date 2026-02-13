Tokat'ta 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu cinayeti davasında karar çıktı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık A.M.Ö.'yü "çocuğa karşı işlenmiş cinayet" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yayınlanma:

Zile Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun ölümüyle ilgili yargılama süreci tamamlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.M.Ö. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 82’nci maddesi uyarınca hüküm kurdu. Sanık, "Çocuğa karşı işlenmiş cinayet" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 3 Mart 2025 tarihinde Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Berkay Melikoğlu bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melikoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karar duruşmasının ardından açıklama yapan Berkay Melikoğlu’nun ablası Işıl Melikoğlu, yaklaşık bir yıl süren hukuk mücadelesinin sonucunu değerlendirdi. Kararın emsal teşkil etmesini dileyen abla Melikoğlu şunları söyledi: "Şu an ne hissettiğimi tam olarak bilmiyorum. İstediğimiz sonuç oldu. Ama içim yine de rahat değil çünkü kardeşim geri gelmedi. Onun şu anda bir etkisi oldu. Bu davanın diğer davalarda örnek olmasını istiyorum. Bu tarz olaylar çok fazla arttı. Çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Berkay çocukların kahramanı ve bugün onun kanı yerde kalmadı. Yaklaşık 1 yıllık bir mücadele oldu. Çok yorulduk çok yıprandık Sayın avukatımıza da çok teşekkür ederim. Berkay geri gelmeyecek ama berkay'ın amacı diğer çocukları korumaktı. Bu davayla bence biz bunu bir nebze sağlamış olduk"

