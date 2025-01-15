Tokat'ta acı kaza: Yaralı kurtarılamadı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Zeliha Ayan, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada daha önce iki kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tokat'ta acı kaza: Yaralı kurtarılamadı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada ağır yaralanan Zeliha Ayan’dan kötü haber geldi. Tedavi gördüğü Niksar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ayan, kazanın üçüncü can kaybı oldu.

Kaza, dün Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde meydana geldi. A.T.’nin kullandığı 06 EJR 074 plakalı tır, Ayşe Yılmaz yönetimindeki 23 AYD 976 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Ayşe Yılmaz ve yolcu İlknur Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer yolcu Zeliha Ayan ise ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayan kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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