Tokat’ta alarm verildi! Sel riski nedeniyle bazı mahalleler ve köyler tahliye ediliyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın taşma riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy için acil tahliye kararı alındı. Devlet Su İşleri ve Meteoroloji'nin uyarıları üzerine bölgedeki riskli alanlar geçici süreliğine boşaltılıyor.

Simge Sarıyar
Turhal Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen güncel veriler üzerine olağanüstü toplandı. Yapılan değerlendirmelerde Almus Barajı'ndaki su seviyesinin kritik bir noktaya ulaştığı tespit edildi.

Yetkililer, 19 Mayıs Salı gecesi veya 20 Mayıs Çarşamba sabahı barajın dolusavaklarından taşma yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

15 MAHALLE VE 7 KÖYE ZORUNLU TAHLİYE

Beklenen taşkın tehlikesi sebebiyle ilçe genelinde geniş çaplı önlemler hayata geçiriliyor. Kurul, oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda selden etkilenmesi muhtemel alanların afet süresince geçici olarak boşaltılmasına hükmetti.

Tahliye kararı, ilçe merkezinde bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahallelerini kapsıyor. Ayrıca ilçeye bağlı Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak ve Samurçay köylerinin de risk altındaki bölümleri eş zamanlı olarak tahliye ediliyor.

DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN

Afet riskine karşı sahada AFAD, belediye, jandarma, emniyet ve DSİ ekiplerinin koordineli çalışması sürüyor. Kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma birimleri tahliye sürecini yönetirken, vatandaşlara resmi kurumların uyarılarını dikkate almaları yönünde çağrı yapıldı.

Halka, özellikle dere yataklarından ve taşkın sahalarından kesinlikle uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

