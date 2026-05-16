Tokat’ta büyük panik: Hayvanlarını çuvallara koyup köyü boşalttılar!

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü, Kelkit Çayı’nın debisinin yükselmesi sonrası meydana gelen taşkın nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar hayvanlarını ve arı kovanlarını kurtarmak için gece boyunca yoğun çaba harcadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde Kelkit Çayı’nın taşması sonucu su baskını meydana geldi. Taşkın nedeniyle köy tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede etkili olan yağışların ardından Kelkit Çayı’ndaki su seviyesi yükseldi. Taşkın sularının köy çevresine yayılması üzerine ekipler ve vatandaşlar harekete geçti.

ARI KOVANLARINI TAŞIDILAR

Bazı arıcılar, su altında kalmaması için arı kovanlarını traktör ve araçlara yükleyerek güvenli alanlara taşımaya çalıştı. Taşkında bazı kovanların sular altında kaldığı görüldü.

HAYVANLARI ÇUVALLARLA TAŞIDILAR

Küçükbaş hayvanların da sudan etkilenmemesi için vatandaşlar seferber oldu. Hayvanların çuvallara konularak köy dışına çıkarıldığı anlar dikkat çekti.

Bir vatandaş yaşananları, “Köye su girdiği için hayvanlarımızı çuvalladık. Kimisi götürdü köyden çıkarttı. Arı kovanlarımızı tahliye etmeye çalışıyoruz” sözleriyle anlattı.

Taşkın riski nedeniyle köyde tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

