Tokat'ta feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tokat'ta feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
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Tokat'ın Turhal ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Ali Esetekin idaresindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, kavak ağacına çarparak devrildi.

Kazada Ali Esetekin ile araçta bulunan 21 yaşındaki Hüseyin Can Esetekin ve 28 yaşındaki Eren Atlı olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ta feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Cenazeler incelemenin ardından cenaze nakil aracı ile Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbirleri aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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