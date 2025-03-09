Tokat’ta feci kaza! Cip devrildi, 4 kişi yaralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan bir cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada, araç içinde bulunan gençler hastaneye kaldırılırken, olay yerinde ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tokat’ta feci kaza! Cip devrildi, 4 kişi yaralandı
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Osman Ş. (19) idaresindeki 60 BB 285 plakalı cip, Çalkara köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Cipin takla attığı kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan B.K., S.K.N. (17) ve D.N.İ. (17) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Erbaa ve Taşova’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili net bilgi verilmezken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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