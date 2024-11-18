Tokat'ta feci kaza! Emekli polis hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada emekli polis Şükrü Daştan hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tokat'ta feci kaza! Emekli polis hayatını kaybetti
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Tokat'ın Niksar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Mahmudiye köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, emekli polis Şükrü Daştan idaresindeki 35 ANR 848 plakalı otomobil, kanala devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Şükrü Daştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Daştan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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