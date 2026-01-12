Tokat'ta feci kaza: Otobüs demir yüklü tıra çarptı, yaralılar var
Tokat-Sivas karayolunda etkili olan kar yağışı trafiği tehlikeye düşürdü. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Araçta sıkışanları kurtarmak için zamana karşı yarış başladı.
Kaza, Tokat-Sivas Karayolu'nun Kızıliniş mevkiinde meydana geldi.
Tokat istikametine seyir halinde olan Topcan firmasına ait 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kontrolünü kaybetti. Otobüs, aynı istikamette önünde ilerleyen demir yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı.
SIKIŞAN YOLCULAR İÇİN SEFERBERLİK
Çarpışmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında büyük hasar oluştu. Otobüs ile tır arasında sıkışan yolcuların bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin sıkışan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bölgeden alınan ilk bilgilere göre kazada 4 yolcu yaralandı.
