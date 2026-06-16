Tokat'ta gelin ile kayınpeder kavgası ölümle bitti: 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Ağmusa köyünde meydana geldi. Aynı adreste ikamet eden Azerbaycan uyruklu 52 yaşındaki K.V. ile 88 yaşındaki kayınpederi Mustafa Cici, evin önünde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

EVİN ÖNÜNDEKİ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede tırmanan gerginlik, tarafların birbirlerini darbettiği fiziksel bir kavgaya evrildi. Yaşanan arbede esnasında iddiaya göre gelini K.V.'nin darbesine maruz kalan Mustafa Cici, aldığı darbenin etkisiyle yere düştü. Yaşlı adamın yere yığılmasının ardından çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Cici, ambulansla Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam, hastanedeki doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GELİN İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölümle sonuçlanan olayın ardından hukuki süreç hızla devreye girdi. Artova Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında şüpheli K.V., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltındaki K.V.'nin emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.