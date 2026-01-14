Tokat’ta Gıj Gıj Tepesi’ne giderken kaybolan 3 lise öğrencisini AFAD buldu

Tokat’ta gezmek için Gıj Gıj Tepesi’ne giden 3 lise öğrencisi, köpek kovalaması sonrası dönüş yolunu kaybetti. İhbar üzerine başlatılan çalışmayla öğrenciler kısa sürede bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Tokat’ta Gıj Gıj Tepesi’ne gezmeye giden 3 lise öğrencisi bir süre kendilerinden haber alınamaması üzerine kayıp ihbarıyla arandı. Edinilen bilgiye göre, dolaşmak amacıyla bölgeye giden öğrenciler, iddiaya göre köpek kovalaması sonrası panikleyerek yollarını kaybetti.

Durumu cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren öğrenciler için arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Yapılan arama çalışmalarının ardından kaybolan 3 lise öğrencisi kısa sürede bulunarak güvenli alana alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

