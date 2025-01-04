Tokat'ta iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tokat'ta dün akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Cemil Meriç Caddesi D-100 kara yolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, Burak Aydın (26) yönetimindeki 60 AFC 150 plakalı otomobil, Abdullah Furkan Demirel (21) yönetimindeki 60 FK 312 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Burak Aydın ile yanındaki Efraim Kavak (22) ve Berkay Şahin (28) yaralandı.
Otomobilde sıkışan 3 kişi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı