Tokat'ta kene kabusu yeniden hortladı! Çocuğa KKKA teşhisi konuldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde yapılan detaylı klinik testlerin ardından çocuğa resmi olarak KKKA teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan ve doktorlar tarafından yakından takip edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Uzmanlar, sıcak havaların sürdüğü bu günlerde kenelerin yol açtığı ölümcül tehlikeye karşı bölge halkını uyardı.

HASTANEYE KALDIRILDI VE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Tokat kırsalında yaşanan olayda kene ısırması sonrası gelişen süreç şöyle kaydedildi:

Vücuduna yapışan keneyi fark ettikten bir süre sonra yüksek ateş ve halsizlik şikayetleri yaşayan çocuğun ailesi, vakit kaybetmeden TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

Yapılan laboratuvar tetkiklerinde çocuğun KKKA virüsü taşıdığı saptandı ve acilen özel gözetim altına alındı.

Hastane yetkilileri, erken müdahale sayesinde çocuğun genel klinik tablosunun kontrol altında olduğunu ve sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini bildirdi.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) NEDİR VE NASIL BULAŞIR

KKKA, Nairovirüs ailesinden ölümcül sonuçlar doğurabilen, iç ve dış kanamalara yol açan ağır bir viral enfeksiyondur:

Kene Tutunması: Virüsü bünyesinde barındıran enfekte kenelerin doğrudan insan cildine tutunarak kan emmesiyle bulaşır.

Hayvan Teması: Virüsü taşıyan sığır, koyun ve keçi gibi çiftlik hayvanlarının kanı, eti veya doku sıvılarıyla çıplak elle temas edilmesiyle geçer.

İnsandan İnsana Geçiş: Hastalığı taşıyan kişilerin kanı, vücut sıvıları veya solunum salgılarıyla doğrudan temas yoluyla sağlık personeline ve hasta yakınlarına sirayet edebilir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ VE EVRELERİ

Virüsün vücuda girmesiyle birlikte ortaya çıkan klinik semptomlar iki aşamada kendini gösterir:

Erken Evre: Kene temasından kısa bir süre sonra başlayan 38–40°C arası ani yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, aşırı halsizlik, yaygın kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve ishal.

İleri Evre: Damar geçirgenliğinin bozulması sonucu burun ve diş eti kanamaları, cilt altında peteşi ve morluklar, iç organ kanamaları ile ilerleyen vakalarda çoklu organ yetmezliği.