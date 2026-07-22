Tokat'ta kene tehlikesi: KKKA teşhisi konulan 10 kişi tedavi altına alındı!

Tokat'ta vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 10 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konuldu. Hastaların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tokat'ta kene tehlikesi: KKKA teşhisi konulan 10 kişi tedavi altına alındı!
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Vücutlarına yapışan kene sebebiyle farklı zamanlarda rahatsızlık geçiren 10 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından KKKA hastalığı tanısı konularak tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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