Tokat’ta kiraz üreticisi perişan! “Bir gram bile hasat alamadık”
Tokat'ın Büyükyıldız beldesinde son aylarda etkili olan şiddetli yağışlar ve taşkınlar, erkenci kirazları dalında yararak kullanılamaz hale getirdi. Geçtiğimiz yıl don felaketi nedeniyle hiç ürün alamayan bölge çiftçisi, bu yıl da yağan aşırı yağmur sebebiyle erkenci meyveleri tezgaha çıkaramayacak.
Tokat genelinde son aylarda aralıksız devam eden yoğun yağışlar, tarımsal üretimi ciddi şekilde sekteye uğrattı.
Kentte yaşanan taşkınlar nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kalırken, Büyükyıldız beldesinde yetiştirilen erkenci kirazlar olumsuz hava şartlarından en büyük darbeyi alan ürünlerin başında geldi. Aşırı yağış sebebiyle bölgedeki birçok üreticinin kirazları dalında zarar gördü.
Beldede çiftçilik yapan Alaattin Öncü'ye ait bahçede bulunan 65 adet erkenci kiraz ağacındaki meyveler de yağmurun etkisiyle tamamen yarıldı.
Üreticiler üst üste ikinci kez zarara uğradıklarını belirtirken, bölgede daha geç hasat edilen diğer kiraz çeşitleri için ise şimdilik herhangi bir risk bulunmadığı saptandı.
GEÇEN YIL DON VURMUŞTU, BU YIL YAĞMUR
Zarar gören meyvelerin artık pazara sunulamayacak duruma geldiğini belirten Alaattin Öncü, geçtiğimiz yıl da bölgede yaşanan don olayı yüzünden bahçelerden hiç ürün alamadıklarını hatırlattı.
Bahçesindeki yarılmış kirazları göstererek üst üste yaşadıkları mağduriyeti anlatan Öncü, durumu şu sözlerle dile getirdi:
"Bir buçuk aydır yağmur yağıyor. Kirazlarda yenecek durum hiç kalmadı. Gördüğünüz gibi komple yarıldı. Erkenci kiraz umutları bitti. Geçen sene don komple vurdu. Bir gram bile hasat alamadık. Bu sene de erişen kirazları yağmur patlattı, erkenci kiraz yine yok. Arkasından gelen geç kirazlarda şu an bir sorun yok. Ama erkenci kirazlar komple patladı, yarıldı. Satılacak, tezgaha koyulacak kiraz değil"