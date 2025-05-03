Tokat'ta kültür şöleni: "Yaşayan Miras Festivali" büyük ilgi gördü

Tokat’ta bu yıl düzenlenen “Yaşayan Miras Festivali”, geleneksel sanatlar, renkli gösteriler ve kültürel zenginliklerle ziyaretçileri büyüledi. Festivalin ikinci gününde tarihi sokaklar sanatla buluştu, ustalar hünerlerini sergiledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tokat'ta kültür şöleni: "Yaşayan Miras Festivali" büyük ilgi gördü
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Tokat Yaşayan Miras Festivali”, kentin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarıyor. Festivalin ikinci günü, Tokat’ın simgelerinden Sulusokak Çarşısı, sanatseverlerle doldu taştı.

Ziyaretçiler, kurulan stantlarda el işi ürünleri inceledi, geleneksel zanaat ustalarıyla sohbet etti. Etkinlikler, geçmişle günümüz arasında köprü kurdu.

Festival kapsamında Yağbasan Medresesi'nde sahnelenen kukla gösterisi, çocuklar başta olmak üzere her yaştan izleyicinin ilgisini çekti.

İstanbul’dan festivali görmek için gelen Humayun Diren, yaşadığı memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Festival için İstanbul'dan şehrimize geldim. Tokat Yaşayan Miras Festivali'ni görmek için geldik. El emeği göz nuru eserler var. Hepsini çok beğendik. Herkesin emeğine sağlık."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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