Tokat'ta nefes kesen kurtarma: Alevlerin içinden iki çocuğu polisler çıkardı!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan 1 ve 3 yaşındaki iki küçük çocuğu, aynı apartmanda oturan iki kahraman polis saniyelerle yarışarak kurtardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tokat'ta nefes kesen kurtarma: Alevlerin içinden iki çocuğu polisler çıkardı!
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Tokat’ın Erbaa ilçesi Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi’nde, Mükremin Pelit’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde torunları Oğuz Çetinbaş (1) ve Göktuğ Çetinbaş (3) ile birlikte yaşayan Gizem Çetinbaş’ın evinde başlayan yangın kısa sürede paniğe neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın anında evde yalnız olan iki küçük çocuk, binada oturan polis memurları Zekeriya Aslan ve Yasin Karagöz'ün hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Polisler, yoğun dumanın yükseldiği penceredeki demir korkulukları sökerek eve girdi ve çocukları alevlerin arasından dışarı çıkardı.Dumandan etkilenen Oğuz ve Göktuğ Çetinbaş, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, Erbaa Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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