Tokat'ta orman yangını!

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.