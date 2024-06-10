Tokat'ta orman yangını!

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık bir bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangını kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye ekibi yoğun bir çaba gösteriyor.

Tokat'ta orman yangını!
Editör: Yağmur Biçen

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# niksar # yangın
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