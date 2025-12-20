Tokat'ta şafak vakti kanlı pusu: Evinin önünde infaz edilen motokurye kurtarılamadı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sabaha karşı silah sesleriyle uyanan aile kapıya koştuğunda korkunç manzarayla karşılaştı. Evinin önünde pusuya düşürülen motokurye hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tokat'ta şafak vakti kanlı pusu: Evinin önünde infaz edilen motokurye kurtarılamadı
Yayınlanma:

Kan donduran olay, saat 04.30 sularında Tokat’ın Erbaa ilçe merkezinde meydana geldi.

Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak üzerindeki sessizlik, peş peşe patlayan silah sesleriyle bozuldu. Duydukları gürültü üzerine büyük bir panikle evlerinden dışarı çıkan aile fertleri, 41 yaşındaki yakınları Orhan Kocataş’ı evinin kapısının önünde kanlar içerisinde ve hareketsiz yatarken buldu.

BAŞINDAN VURULAN TALİHSİZ ADAM HASTANEDE CAN VERDİ

Karşılaştıkları manzara karşısında şoka giren ailenin durumu ihbar etmesiyle birlikte, olay mahalline süratle 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs, doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Orhan Kocataş’ın mesleğinin motokuryelik olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemeler neticesinde yerde 7 adet boş kovan bulunurken, saldırıda kullanılan suç aleti silaha ulaşılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta şafak vakti kanlı pusu: Evinin önünde infaz edilen motokurye kurtarılamadı - Resim : 1

Manavgat’ta kan donduran gece: Markette iki kişi vurularak öldürüldüManavgat’ta kan donduran gece: Markette iki kişi vurularak öldürüldüYurt
Organize suç örgütlerine darbe: 6 ilde eş zamanlı operasyon, 46 tutuklamaOrganize suç örgütlerine darbe: 6 ilde eş zamanlı operasyon, 46 tutuklamaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tokat silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
6 ilde eş zamanlı operasyon, 46 tutuklama
İsrail’in dijital propaganda planı ortaya çıktı
“Bunu kim yiyecekti?” dedirten görüntü..
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
Naci Görür’den ilk açıklama geldi...
İzmit'te kırsal alana İHA düştü
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu!
32 şehirde eş zamanlı ‘DEAŞ’ baskını!
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Depoları fullemek için bekleyenlere müjde! Depoları fullemek için bekleyenlere müjde!
Sürücülerin kabusu geri döndü! Sürücülerin kabusu geri döndü!
Sadettin Saran ifade vermek için İstanbul’a geldi Sadettin Saran ifade vermek için İstanbul’a geldi
32 günde bankaların ödediği net kazançlar ortaya çıktı 32 günde bankaların ödediği net kazançlar ortaya çıktı