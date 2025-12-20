Tokat'ta şafak vakti kanlı pusu: Evinin önünde infaz edilen motokurye kurtarılamadı

Kan donduran olay, saat 04.30 sularında Tokat’ın Erbaa ilçe merkezinde meydana geldi.

Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak üzerindeki sessizlik, peş peşe patlayan silah sesleriyle bozuldu. Duydukları gürültü üzerine büyük bir panikle evlerinden dışarı çıkan aile fertleri, 41 yaşındaki yakınları Orhan Kocataş’ı evinin kapısının önünde kanlar içerisinde ve hareketsiz yatarken buldu.

BAŞINDAN VURULAN TALİHSİZ ADAM HASTANEDE CAN VERDİ

Karşılaştıkları manzara karşısında şoka giren ailenin durumu ihbar etmesiyle birlikte, olay mahalline süratle 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs, doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Orhan Kocataş’ın mesleğinin motokuryelik olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemeler neticesinde yerde 7 adet boş kovan bulunurken, saldırıda kullanılan suç aleti silaha ulaşılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.