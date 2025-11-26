Tokat’ta tavuk dürüm yiyen 19 öğrenci fenalaştı: Hastaneye kaldırıldılar

Tokat’ta Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda eğitim gören 19 öğrenci, sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tatlının ardından rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler ayakta tedavi edildi, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Tokat’ta Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tatlının ardından rahatsızlandı. Öğrencilerden 8’i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne, 11’i ise Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrencilerin taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, öğrencilerin sipariş verdiği işletmeden numune alındığı bildirildi.

Kesin nedenin, sağlık ekipleri tarafından hazırlanan raporların ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tokat zehirlenme
