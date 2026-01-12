Tokat'ta "vekalet" cinayeti: Babasını baltayla öldürüp depoya sakladı!

Tokat'ta 4 ay önce işlenen cinayet, polisin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Almanya'da yaşayan Süreyya Aksoy, aralık ayında Bursa'ya gelerek babası Zihni Cankurtaran'dan uzun süre haber alamadığını bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zihni Cankurtaran'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı araca ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında şüpheli anormallikler tespit etti.

YUNANİSTAN'DAN TOKAT'A ADIM ADIM TAKİP

Elde edilen ilk bulgular olayın cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Bunun üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Bu ekip, kayıp Zihni Cankurtaran'ın izini yaklaşık 1,5 ay boyunca sürdü. Yunanistan'dan başlayıp Ankara ve Tokat'a uzanan teknik ve fiziki takip süreci sonucunda cinayetin perdesi aralandı.

Soruşturma derinleştiğinde cinayetin sebebi de ortaya çıktı. Zihni Cankurtaran'ın Türkiye'ye geldikten sonra Tokat'a geçtiği ve üzerine kayıtlı birden fazla taşınmazın, oğlu Mustafa Cankurtaran'a verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi. Satıştan elde edilen parayı oğlundan isteyen baba ile oğlu arasında bu sebeple geçimsizlik başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından babasının cansız bedenini işlettiği havuzun depo kısmına gizledi.

"YUNANİSTAN'A DÖNDÜ" YALANIYLA OYALAMIŞ

Mustafa Cankurtaran'ın, babasını soran yakınlarına bir sabah kimseyle vedalaşmadan Yunanistan'a döndüğünü söylediği, bu yolla maktulün yakınlarını ihbarda bulunmamaları için aralık ayına kadar oyaladığı ileri sürüldü. Bu süreçte şüphelinin, babasının Yunanistan'dan getirdiği otomobili Ankara'ya götürerek gayr-i resmi yollarla sattığı tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin babasına ait kişisel eşyaların bir kısmından kurtulduğu, bazı eşyaları ise vicdan azabı nedeniyle sakladığı iddia edildi. Yapılan adli incelemede Zihni Cankurtaran'ın, cesedi bulunmadan yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Delillerin toplanmasının ardından özel ekip, 9 Ocak 2026 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Tokat merkezli olmak üzere Ankara'da da eş zamanlı gerçekleştirilen şafak operasyonunda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyonda katil zanlısı Mustafa Cankurtaran ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.