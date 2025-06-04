Tokat'ta zehir sevkiyatı önlendi: Kamyonun içinden 10 kilo Skunk çıktı!

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’nün, uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyon, başarıyla sonuçlandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla, Erbaa ilçesinde uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Detaylı aramada narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, kamyonun arkasına gizlenmiş bir otomobil içinde yapılan incelemelerde 46 paket halinde 10 kilo 190 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, zehir tacirlerinin yeni yöntemler denediğini ancak güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sayesinde başarılı olamadığını vurguladı.