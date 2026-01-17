Tokat'taki cinayet davasına damga vuran sözler: "Gelecekteki meslektaşları kelepçeledi..."

Olay, Turhal ilçesi Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Mart 2025 tarihinde meydana geldi.

Çıkan tartışma sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gencin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık A.M.Ö.'nün yargılandığı davanın üçüncü duruşması Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmada tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

ACILI AİLEYİ İSYAN ETTİREN "POLİS" SAVUNMASI

Duruşmaya damga vuran anlar, sanık avukatının savunma yaptığı sırada yaşandı. Müvekkilinin giyim ve kuşamının düzgün olduğunu, aslında kötü bir insan olmadığını öne süren avukat, savunmasında sanığın çocukluk hayaline vurgu yaptı.

Avukatın, "Büyüyünce polis olmak istiyordu. Gelecekteki meslektaşları gelip evinden kelepçeyle aldılar" şeklindeki ifadeleri Berkay Melikoğlu'nun yakınlarının sert tepkisine neden oldu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Gergin geçen dakikaların ardından taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, eksikliklerin giderilmesi ve yargılamanın devamı için duruşmayı 13 Şubat 2026 tarihine erteledi.