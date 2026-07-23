Tokat'tan acı haber: Kene tutunan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gökköy köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk'e bir hafta önce kene tutundu. Kene tutunmasının ardından bir süre sonra rahatsızlanan Öztürk, yakınları tarafından acilen Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SİVAS'A SEVK EDİLMİŞTİ

Almus Devlet Hastanesi'nde durumu ağırlaşan Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 72 yaşındaki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şehriban Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

CAN KAYBI 11'E YÜKSELDİ

Öztürk'ün vefatıyla birlikte bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.