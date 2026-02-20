TOKİ Adana kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ’nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Adana’da inşa edeceği 12 bin 400 konut için hak sahipliği kura çekimi tamamlandı. İşte isim listesi sorgulama ekranı...

Yayınlanma:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan takvime göre, Adana etabında kura heyecanı 20 Şubat 2026 Cuma günü başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projeyle, Adana genelinde toplam 12 bin 400 konutun sahipleri belirlenecek.

Noter huzurunda yapılan işlemler, şeffaflık ilkesi gereği YouTube üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

ADANA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

TOKİ, Adana projesi kapsamında kentin merkeziyle birlikte 12 farklı ilçesinde konut inşa edecek. İlçelere göre dağılım şu şekilde açıklandı:

Merkez (Çukurova, Sarıçam): 9700

Aladağ: 200

Ceyhan: 600

Feke: 200

İmamoğlu: 200

Karaisalı: 300

Karataş: 300

Kozan: 150

Pozantı: 200

Saimbeyli: 150

Tufanbeyli: 200

Yumurtalık: 200

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından isim listeleri sisteme yüklenecek. Vatandaşlar, kura sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden veya TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla T.C. kimlik numaralarını girerek sorgulayabilecekler. Kurada adı çıkan hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte süreç, sözleşme aşamasına geçecek.

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULA

