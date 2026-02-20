TOKİ Adana kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ’nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Adana’da inşa edeceği 12 bin 400 konut için hak sahipliği kura çekimi tamamlandı. İşte isim listesi sorgulama ekranı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan takvime göre, Adana etabında kura heyecanı 20 Şubat 2026 Cuma günü başladı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projeyle, Adana genelinde toplam 12 bin 400 konutun sahipleri belirlenecek.
Noter huzurunda yapılan işlemler, şeffaflık ilkesi gereği YouTube üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.
ADANA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI VE KONTENJANLAR
TOKİ, Adana projesi kapsamında kentin merkeziyle birlikte 12 farklı ilçesinde konut inşa edecek. İlçelere göre dağılım şu şekilde açıklandı:
Merkez (Çukurova, Sarıçam): 9700
Aladağ: 200
Ceyhan: 600
Feke: 200
İmamoğlu: 200
Karaisalı: 300
Karataş: 300
Kozan: 150
Pozantı: 200
Saimbeyli: 150
Tufanbeyli: 200
Yumurtalık: 200
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından isim listeleri sisteme yüklenecek. Vatandaşlar, kura sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden veya TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla T.C. kimlik numaralarını girerek sorgulayabilecekler. Kurada adı çıkan hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte süreç, sözleşme aşamasına geçecek.