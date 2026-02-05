TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde gözler Afyonkarahisar’a çevrildi. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle başvurduğu projede sorgulama detayları netleşti.
TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde takvim işlemeye devam ediyor.
Afyonkarahisar genelinde inşa edilecek toplam 4 bin 370 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.
Afyonkarahisar’da belirlenen resmi kura salonunda, noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği otomatik kura sistemiyle yapıldı.
Vatandaşlar, kura sonuçlarını şu kanallar üzerinden öğrenebilecek:
TOKİ Resmî İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.