TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında başvuruları tamamlanan ve 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında aşamalı olarak planlanan kura takviminde sıra Ankara'ya geldi. Ankara'da 31 bin 073 konut için kura çekimi, 2 Mart Salı günü saat 14:30'da Ankara Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.