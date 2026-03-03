TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında, Ankara'da inşa edilecek 31 bin 073 konutun kura çekimi bugün saat 14:30'da yapılacak. Kura sonuçları, çekimin ardından e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesinden sorgulanabilecek.

2026 yılı TOKİ kura takvimi doğrultusunda ocak ayından bu yana devam eden süreçte, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere sosyal konut projelerinde kura süreci hız kesmeden sürüyor.

Bugüne kadar 75 ilde toplam 331 bin 833 konutun kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sanal medya hesabından paylaştığı mart ayının ilk haftasına ait takvime göre, kura çekimlerinin mart ayına kadar 81 ilin tamamında bitirilmesi hedefleniyor.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında başvuruları tamamlanan ve 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında aşamalı olarak planlanan kura takviminde sıra Ankara'ya geldi. Ankara'da 31 bin 073 konut için kura çekimi, 2 Mart Salı günü saat 14:30'da Ankara Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Resmi konut teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

İLÇE İLÇE ANKARA TOKİ KONUT DAĞILIMI

Ankara genelinde inşa edilecek toplam 31 bin 073 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:

Merkez: 25.780 konut

Akyurt: 150 konut

Ayaş: 150 konut

Bala: 110 konut

Beypazarı: 750 konut

Çamlıdere: 200 konut

Çubuk: 500 konut

Elmadağ: 500 konut

Evren: 41 konut

Güdül: 142 konut

Haymana: 15.080 konut

Kahramankazan: 300 konut

Kalecik: 150 konut

Kızılcahamam: 250 konut

Nallıhan: 300 konut

Polatlı: 1.500 konut

Şereflikoçhisar: 200 konut

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi yayımlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını şu kanallar üzerinden öğrenebilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

e-Devlet Kapısı

Vatandaşlar, bu platformlara T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecek.

