TOKİ Burdur kura sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı

İLÇE İLÇE BURDUR TOKİ KONUT DAĞILIMI

Proje çerçevesinde Burdur'un Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde toplam 2 bin 206 adet konut inşa edilecek. İlçelere ve bölgelere göre yapılacak konut sayılarının tam dağılımı şu şekilde:

Merkez: 950

Ağlasun: 50

Altınyayla: 79

Bucak: 158

Bucak Kocaaliler: 50

Çavdır: 160

Çavdır Söğüt: 79

Çeltikçi: 87

Gölhisar: 140

Gölhisar Yusufça: 79

Karamanlı: 140

Kemer: 50

Tefenni: 100

Yeşilova: 84