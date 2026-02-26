TOKİ Burdur kura sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Burdur'da inşa edilecek 2 bin 206 konutun hak sahipleri 26 Şubat Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla belirleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
TOKİ Burdur kura sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı - Resim: 1

TOKİ'nin hayata geçirdiği ve "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan kampanya kapsamında Burdur etabı için beklenen gün geldi.

1 9
TOKİ Burdur kura sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı - Resim: 2

2 bin 206 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Burdur Kültür Merkezi Salonu'nda başladı. Şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda yapılan çekiliş, başvuru sahipleri tarafından salonda canlı olarak takip edilebiliyor.

2 9
TOKİ Burdur kura sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı - Resim: 3

Ayrıca vatandaşlar, kura heyecanına TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayınlar aracılığıyla da ortak olabiliyor.

3 9
TOKİ Burdur kura sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı - Resim: 4

Proje kapsamında inşa edilecek 1+1 ve 2+1 konutlar, hak sahiplerine yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

4 9
TOKİ Burdur kura sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı - Resim: 5

Çekiliş sonucunda kurada ismi çıkmayan ve hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden 5 (beş) iş günü sonra işlemleri gerçekleştirdikleri banka şubelerinden ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

5 9
TOKİ Burdur kura sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı - Resim: 6

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listeleri, aynı gün içinde TOKİ'nin www.toki.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

6 9
TOKİ Burdur kura sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı - Resim: 7

Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak hak sahipliği durumlarını doğrudan sorgulayabilecek.

7 9
TOKİ Burdur kura sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı - Resim: 8

TOKİ KURA SONUCU SORGULA

8 9
TOKİ Burdur kura sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı - Resim: 9

İLÇE İLÇE BURDUR TOKİ KONUT DAĞILIMI

Proje çerçevesinde Burdur'un Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde toplam 2 bin 206 adet konut inşa edilecek. İlçelere ve bölgelere göre yapılacak konut sayılarının tam dağılımı şu şekilde:

Merkez: 950

Ağlasun: 50

Altınyayla: 79

Bucak: 158

Bucak Kocaaliler: 50

Çavdır: 160

Çavdır Söğüt: 79

Çeltikçi: 87

Gölhisar: 140

Gölhisar Yusufça: 79

Karamanlı: 140

Kemer: 50

Tefenni: 100

Yeşilova: 84

9 9
burdur toki Konut