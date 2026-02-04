TOKİ Düzce kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranı

2026 yılı TOKİ kura takvimi işlemeye devam ederken, Düzce'de binlerce vatandaşın beklediği çekiliş bugün yapıldı. Toplam 2 bin 470 sosyal konutun hak sahiplerini bulduğu kura çekiminin ardından gözler asil ve yedek isim listelerine çevrildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde yürütülen "500 Bin Sosyal Konut" projesinde süreç hız kesmeden devam ediyor.

Bugüne kadar 20’den fazla ilde yaklaşık 500 bin sosyal konut için kura çekimi tamamlandı ve birçok şehirde hak sahipleri belirlendi. İdarenin hedefi, mart ayına kadar 81 ilin tamamında kura işlemlerini bitirmek.

BAKAN KURUM TAKVİMİ DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2 - 8 Şubat haftasını kapsayan kura takvimini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kurum'un paylaştığı programa göre, Düzce'de 2 bin 470 konut için kura çekimi bugün gerçekleştirildi.

Genel işleyişte kura takvimi, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak planlanmış durumda. Hak sahibi olan vatandaşlar için resmi konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

8 İLÇEDE TOPLAM 2 BİN 470 KONUT

Düzce genelinde yapılacak sosyal konutların ilçe bazlı dağılımı da netleşti. Bugün çekilen kuralar şu bölgeleri kapsıyor:

Merkez: 1300 konut

Akçakoca: 250 konut

Gümüşova: 200 konut

Cumayeri: 200 konut

Çilimli: 180 konut

Kaynaşlı: 150 konut

Gölyaka: 100 konut

Yığılca: 90 konut

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesinin yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını şu kanallar üzerinden kolayca kontrol edebilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

e-Devlet Kapısı

DÜZCE TOKİ KURA SONUÇLARI

