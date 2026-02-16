TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: İşte ilçe ilçe kura sonuçları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir'de inşa edilecek 6 bin 55 konut için hak sahiplerini belirleme süreci başladı. Vatandaşların gözü kulağı bugün noter huzurunda yapılacak çekiliş sonuçlarında.

TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: İşte ilçe ilçe kura sonuçları - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde yürütülen ve "500 Bin Sosyal Konut Projesi" adıyla duyurulan dev hamlede kura maratonu devam ediyor.

TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: İşte ilçe ilçe kura sonuçları - Resim: 2

29 Aralık 2025 tarihinde başlayan çekiliş sürecinde sıra Eskişehir’e geldi. Binlerce vatandaşın başvurduğu projede, il genelinde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 konutların hak sahipleri bugün belirleniyor.

TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: İşte ilçe ilçe kura sonuçları - Resim: 3

KURA ÇEKİMİ OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE

Eskişehir genelinde yapılacak toplam 6 bin 55 konutun kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü (bugün) gerçekleştiriliyor. Kura töreni, Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda saat 11.00’de başlayacak.

TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: İşte ilçe ilçe kura sonuçları - Resim: 4

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanması ve listelerin noter tarafından onaylanmasının ardından sonuçlar erişime açılacak. Hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet adresi www.toki.gov.tr üzerinden veya e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulama yapabilecek.

TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: İşte ilçe ilçe kura sonuçları - Resim: 5

TOKİ yetkilileri, hak kazanan vatandaşların ödeme planlarına dair de bilgi verdi. Buna göre taksit ödemeleri, hak sahiplerinin sözleşmeleri imzalamasının ardından, takip eden ay itibarıyla başlayacak.

TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: İşte ilçe ilçe kura sonuçları - Resim: 6

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: İşte ilçe ilçe kura sonuçları - Resim: 7

İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

Eskişehir merkez ve ilçelerinde yapılacak konutların sayısal dağılımı ise şu şekilde netleşti:

Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı): 5080

İnönü: 200

Sivrihisar: 120

Çifteler: 80

Günyüzü: 80

Mahmudiye: 80

Seyitgazi: 80

Sarıcakaya: 79

Mihalıççık: 77

Alpu: 60

Beylikova: 50

Han: 35

Mihalgazi: 34

