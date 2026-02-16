TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: İşte ilçe ilçe kura sonuçları

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanması ve listelerin noter tarafından onaylanmasının ardından sonuçlar erişime açılacak. Hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet adresi www.toki.gov.tr üzerinden veya e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulama yapabilecek.