TOKİ isim listesi açıklandı mı? İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek listesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde sıra Nevşehir'e geldi. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek projede kura heyecanı bugün yaşanırken, gözler noter huzurunda belirlenecek asil ve yedek isim listelerine çevrildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde süreç, 2026 yılı kura takvimi doğrultusunda işliyor.
Mart ayına kadar 81 ilin tamamında çekilişlerin bitirilmesi hedeflenirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı 26 Ocak - 1 Şubat takvimine göre bugün sıra Nevşehir'e geldi.
KURA HEYECANI VALİ ŞİNASİ KUŞ MERKEZİ'NDE
Nevşehir genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 368 konut için kura çekimi, 31 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla başladı. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Nevşehir'de yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı netleşti. Aslan payı Merkez ilçeye ayrılırken, dağılım şu şekilde gerçekleşti:
Merkez: 1037 konut
Avanos: 371 konut
Acıgöl: 201 konut
Gülşehir: 200 konut
Ürgüp: 179 konut
Derinkuyu: 120 konut
Hacıbektaş: 100 konut
Kozaklı: 100 konut
Kaymaklı: 50 konut
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Başvuru sahipleri, sonuçlar sisteme yüklendiğinde aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulama yapabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi
e-Devlet Kapısı
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile ilgili ekranlara giriş yaparak hak sahipliği durumlarını anlık olarak görüntüleyebilecek.