TOKİ isim listesi açıklandı mı? İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek listesi

KURA HEYECANI VALİ ŞİNASİ KUŞ MERKEZİ'NDE

Nevşehir genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 368 konut için kura çekimi, 31 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla başladı. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.