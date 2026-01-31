TOKİ isim listesi açıklandı mı? İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde sıra Nevşehir'e geldi. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek projede kura heyecanı bugün yaşanırken, gözler noter huzurunda belirlenecek asil ve yedek isim listelerine çevrildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
TOKİ isim listesi açıklandı mı? İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek listesi - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde süreç, 2026 yılı kura takvimi doğrultusunda işliyor.

1 6
TOKİ isim listesi açıklandı mı? İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek listesi - Resim: 2

Mart ayına kadar 81 ilin tamamında çekilişlerin bitirilmesi hedeflenirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı 26 Ocak - 1 Şubat takvimine göre bugün sıra Nevşehir'e geldi.

2 6
TOKİ isim listesi açıklandı mı? İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek listesi - Resim: 3

KURA HEYECANI VALİ ŞİNASİ KUŞ MERKEZİ'NDE

Nevşehir genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 368 konut için kura çekimi, 31 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla başladı. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

3 6
TOKİ isim listesi açıklandı mı? İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek listesi - Resim: 4

HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Nevşehir'de yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı netleşti. Aslan payı Merkez ilçeye ayrılırken, dağılım şu şekilde gerçekleşti:

Merkez: 1037 konut

Avanos: 371 konut

Acıgöl: 201 konut

Gülşehir: 200 konut

Ürgüp: 179 konut

Derinkuyu: 120 konut

Hacıbektaş: 100 konut

Kozaklı: 100 konut

Kaymaklı: 50 konut

4 6
TOKİ isim listesi açıklandı mı? İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek listesi - Resim: 5

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Başvuru sahipleri, sonuçlar sisteme yüklendiğinde aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulama yapabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

e-Devlet Kapısı

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile ilgili ekranlara giriş yaparak hak sahipliği durumlarını anlık olarak görüntüleyebilecek.

5 6
TOKİ isim listesi açıklandı mı? İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek listesi - Resim: 6

TOKİ KURA SONUÇLARI

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI

6 6
toki sosyal konut Nevşehir