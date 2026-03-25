TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin TOKİ sosyal konutunun kura çekimi için bayram sonrasını işaret etmişti. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından hak sahipleri belirlenecek ve ilk anahtar teslimleri Mart 2027'de başlayacak.
İstanbul’da hayata geçirilen 100 bin kapasiteli TOKİ sosyal konut projesi için başvuru süreci onaylanan vatandaşların kura beklentisi netleşmeye başladı.
Bakan Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul kuralarının takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kura çekiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşeceğini belirten Kurum, süreci şu sözlerle aktardı:
"500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilmizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrfleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız."
Kura tarihi beklenirken, İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların listesi " https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ " adresi üzerinden erişime açıldı.
Başvuruda bulunan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve başvuru numaraları ile sisteme giriş yaparak mevcut durumlarını inceleyebiliyor. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından belirlenecek asil ve yedek hak sahipleri listesi ise TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.
TESLİMATLAR MART 2027'DE BAŞLAYACAK
Türkiye genelindeki 500 bin sosyal konut için kura çekimleri illere göre aşamalı olarak 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ tarafından açıklanan resmi takvime göre, ilk anahtar teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla devreye girecek.
İstanbul'da inşa edilecek konutlar, yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel dokuya uygun biçimde 1+1 ile 2+1 planlarında tasarlanacak.
Projeye başvuru aşamasında adayların 18 yaşını doldurmuş olması, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve tapuda kendisi, eşi veya çocukları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul bulunmaması şartları uygulandı.
Proje kapsamında çeşitli toplumsal gruplara özel kontenjanlar ayrıldı. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler ile engelli vatandaşlara yüzde 5; 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10; emekliler ile 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise yüzde 20 oranında kontenjan hakkı tanındı.