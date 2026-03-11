TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun kuralarının çekiliş tarihini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yürüttüğü dev sosyal konut projesinde İstanbul etabının takvimini kamuoyu ile paylaştı.
"500 bin konut" projesi dahilinde bugüne kadar pek çok ilde tamamlanan kura çekimlerinin ardından İstanbul'da inşa edilecek konutlar için kuraların bayramdan sonra gerçekleştirileceği açıklandı.
100 BİN HAK SAHİBİ BELİRLENECEK
İstanbul'da yapılacak kura çekimi etkinliklerinde toplam 100 bin sosyal konutun hak sahibi belli olacak.
Kura törenlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hızla yapılması planlanıyor.
Bakan Kurum, yaptığı açıklamada kura tarihinin yanı sıra barınma maliyetlerine karşı alınacak yeni bir adımın da bilgisini verdi. Sadece İstanbul'a özel olarak tasarlanan "kiralık sosyal konut projesi" ile gayrimenkul piyasasındaki kira ve konut fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor.
Bakan Kurum, kura sürecine ve yeni projeye ilişkin detayları şu ifadelerle aktardı:
"500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız"