TOKİ İstanbul kura çekimi için hak kazananlar kimler? İşte kabul edilen ve reddedilen başvuru listesi!
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Kuraya katılmaya hak kazananlar ve şartları sağlamadığı için başvurusu reddedilenlerin isim listeleri TOKİ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), megakentteki projeye başvuran adayların değerlendirme sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
Şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ile diğer kategorilerinde başvuru şartlarını sağlayanların isimleri kabul listesinde yer alırken, gerekli kriterleri taşımayan adayların yer aldığı ret listesi de yayımlandı.
Ret listesinde bulunan kişiler kura çekimine katılamayacak.
Proje kapsamında bugüne kadar 79 ilin kura çekimi tamamlandı. Kura süreci tamamlanmayan sadece İstanbul ve Çorum illeri kaldı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında inşa edilecek 100 bin konut için kura çekiminin tarihi, saati ve yeri henüz resmi olarak açıklanmadı.
Kura takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması ve çekilişin mart ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yapılacak konutların ilçe bazındaki dağılımları ise henüz netleşmedi.
ÇEKİLİŞ CANLI YAYINLANACAK VE E-DEVLET'TEN SORGULANABİLECEK
İstanbul kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Çekilişin ardından sonuçlar aynı gün içerisinde TOKİ'nin "www.toki.gov.tr" adresli resmi internet sitesinde ilan edilecek. Kesinleşen hak sahibi listeleri, noter onayından geçtikten sonra akşam saatlerinde e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak kura sonuçlarını ve hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. İstanbul için belirlenen satış fiyatları ve ödeme planı şu şekilde:
55 metrekarelik 1+1 konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL) ve 240 ay vade imkanıyla, aylık taksit tutarı 7 bin 313 TL.
65 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL) ve 240 ay vade imkanıyla, aylık taksit tutarı 9 bin 188 TL.
80 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL) ve 240 ay vade imkanıyla, aylık taksit tutarı 11 bin 63 TL.