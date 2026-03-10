TOKİ İstanbul kura çekimi için hak kazananlar kimler? İşte kabul edilen ve reddedilen başvuru listesi!

55 metrekarelik 1+1 konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL) ve 240 ay vade imkanıyla, aylık taksit tutarı 7 bin 313 TL.

65 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL) ve 240 ay vade imkanıyla, aylık taksit tutarı 9 bin 188 TL.

80 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL) ve 240 ay vade imkanıyla, aylık taksit tutarı 11 bin 63 TL.