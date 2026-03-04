TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları nereden öğrenilir?

Proje kapsamında en çok konutun inşa edileceği ve en yüksek başvuru sayısına ulaşılan il İstanbul oldu. Şehirde inşa edilecek 100 bin konut için başvuru yapan 1 milyon 235 bin 169 kişi, kura çekimi tarihlerini ve sonuç sorgulama ekranını takip ediyor.