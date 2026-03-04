TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları nereden öğrenilir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde, 1 milyon 235 bin 169 kişinin başvurduğu İstanbul kuralarının mart ayının ikinci haftasında yapılması öngörülüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde etaplar halindeki kura süreci devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı verilere göre, bugüne kadar 75 ilde kura çekimi yapıldı ve toplam 331 bin 833 konutun hak sahibi belirlendi.
Proje kapsamında en çok konutun inşa edileceği ve en yüksek başvuru sayısına ulaşılan il İstanbul oldu. Şehirde inşa edilecek 100 bin konut için başvuru yapan 1 milyon 235 bin 169 kişi, kura çekimi tarihlerini ve sonuç sorgulama ekranını takip ediyor.
İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Mart ayına girilmesiyle birlikte İstanbul kura çekimi programına odaklanıldı. İlgili kurumlardan konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İstanbul kura çekiminin 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor.
Çekilişlerin, Avrupa ve Anadolu Yakası olmak üzere iki farklı tarihte yapılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından bu hafta sonu yayımlanması beklenen haftalık TOKİ kura takviminde İstanbul tarihlerinin de netleşmesi öngörülüyor.
Bu hafta TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi programı ise şu şekilde:
4 Mart 2026 Çarşamba: Muğla
6 Mart 2026 Cuma: İzmir / Hatay