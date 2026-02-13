TOKİ Kocaeli kura sonuçlarına nereden bakılır? İşte adım adım sorgulama
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli kura çekimi tamamlandı. Çekilişin ardından, hak sahipleri e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçları öğrenebiliyor.
TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik başlattığı 500 bin sosyal konut projesinde, Kocaeli etabı için beklenen gün geldi.
TOKİ Kocaeli kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 10.30'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu'nda yapıldı.
SONUÇLAR E-DEVLET VE TOKİ RESMİ SİTESİNDE
Büyük bir katılımla gerçekleşen kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi netleşti. Noter onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar TOKİ'nin resmi internet adresi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açıldı.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabiliyor. Listelerde 1+1 ve 2+1 konutlar için belirlenen asil ve yedek talihlilerin isimleri yer alıyor.
YÜZDE 10 PEŞİNAT VE 240 AY VADE İMKANI
TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği projede, kurada ismi çıkan vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı yakalıyor. Hak kazanan kişiler, konut bedelinin yüzde 10'unu peşinat olarak ödedikten sonra, kalan tutarı 240 aya (20 yıl) varan vade seçenekleriyle taksitlendirebilecek. Bu ödeme planı, özellikle dar gelirli ailelerin bütçelerini zorlamadan konut sahibi olmalarını hedefliyor.
KONUT TİPLERİ VE PROJE DETAYLARI
Sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan dairelerin büyüklükleri ve toplam adetleri şu şekilde belirlendi:
2+1 Konutlar: 80 metrekare büyüklüğünde, toplam 200 bin adet.
2+1 Konutlar: 65 metrekare büyüklüğünde, toplam 150 bin adet.
1+1 Konutlar: 55 metrekare büyüklüğünde, toplam 150 bin adet.
KOCAELİ'DE HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Proje kapsamında Kocaeli genelinde toplam 10 bin 340 sosyal konut inşa edilecek. Özellikle merkezi ilçelerdeki yoğun talebi karşılamayı amaçlayan projenin ilçe bazlı konut dağılımı ise şöyle:
İzmit-Başiskele-Kartepe: 4.800 Konut
Gebze: 2.000 Konut
Dilovası: 1.750 Konut
Körfez: 1.200 Konut
Çayırova: 500 Konut
Derince: 90 Konut