TOKi Konya kura sonuçları 2026: İşte isim listesi ve sorgulama ekranı

İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI LİSTESİ

Konya genelinde yapılacak toplam 15 bin 200 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Merkez'de 9 bin 370, Akşehir, Ereğli ve Seydişehir'de 500'er, Beyşehir'de 450, Cihanbeyli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ve Kulu'da 300'er, Sarayönü'nde 250, Çumra ve Meram'da 200, Altınekin'de 157, Bozkır ve Doğanhisar'da 150, Taşkent'te 124, Derebucak ve Karatay'da 100, Hüyük'te 97, Akören, Emirgazi, Güneysınır, Halkapınar ve Yunak'ta 94'er, Tuzlukçu'da 75, Ahırlı'da 71, Çeltik ve Derbent'te 47'şer, Hadim'de 30 ve Yalıhüyük'te 22 konut inşa edilecek.