TOKi Konya kura sonuçları 2026: İşte isim listesi ve sorgulama ekranı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında sıra Konya'ya geldi. İşte ilçe ilçe konut sayıları, canlı yayın bilgileri ve sonuç sorgulama ekranına dair detaylar.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projesinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor.
2026 yılı kura takvimi doğrultusunda ocak ayında başlayan çekilişlerde bugüne kadar 20'den fazla ilde süreç tamamlandı. Mart ayına kadar 81 ilin tamamında bitirilmesi hedeflenen kura takviminde, bu hafta gözler Konya'ya çevrildi.
Konya TOKİ kura çekimi, 17 Şubat Salı günü (bugün) saat 11.30'da başladı. Çekiliş, Konya Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, asil ve yedek isimlerin belirlendiği bu süreci YouTube üzerinden canlı olarak takip edebiliyor.
İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI LİSTESİ
Konya genelinde yapılacak toplam 15 bin 200 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Merkez'de 9 bin 370, Akşehir, Ereğli ve Seydişehir'de 500'er, Beyşehir'de 450, Cihanbeyli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ve Kulu'da 300'er, Sarayönü'nde 250, Çumra ve Meram'da 200, Altınekin'de 157, Bozkır ve Doğanhisar'da 150, Taşkent'te 124, Derebucak ve Karatay'da 100, Hüyük'te 97, Akören, Emirgazi, Güneysınır, Halkapınar ve Yunak'ta 94'er, Tuzlukçu'da 75, Ahırlı'da 71, Çeltik ve Derbent'te 47'şer, Hadim'de 30 ve Yalıhüyük'te 22 konut inşa edilecek.
Kura işleminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.