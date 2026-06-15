TOKİ kurasız ev satışını başlattı! 64 İle 20 Bin konut için ilk başvuran ev sahibi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde konut erişilebilirliğini artırmak amacıyla 64 ili kapsayan dev bir "Açık Satış Kampanyası" başlattı. Bakan Murat Kurum'un sosyal medya hesabı üzerinden detaylarını paylaştığı kampanyada, tam 20 bin konut kurasız, başvuru önceliği sistemine göre satışa sunuldu. Ev sahibi olmak isteyenler için taksitlerin 18 bin TL'den başladığı bu tarihi fırsat için 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.

BAŞVURU ÖNCELİĞİ VAR: İLK GİDEN KONUTU KAPACAK

Bakan Murat Kurum tarafından ilan edilen tarihi kampanyada en dikkat çeken detay, alışılagelmiş kura sisteminin bu projelerde uygulanmayacak olması oldu. "İlk başvuranın konutu kapacağı" bu avantajlı sistemde, banka şubelerine giderek işlemlerini ilk tamamlayan vatandaşlar, kura stresi yaşamadan doğrudan ev sahibi olabilecek.

ZİRAAT VE HALKBANK ÜZERİNDEN BAŞVURULAR ALINIYOR

Açık satış kampanyasına katılmak ve hayalindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlar için yasal müracaat merci Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri olarak belirlendi. Vatandaşlar bu iki kamu bankasının yetkili şubelerine giderek, 64 ilde bütçelerine uygun gördükleri konut projesini seçip, kendilerine özel siber ödeme planı tescil ettirerek başvuru sürecini anında tamamlayabiliyor.

GELİR SINIRI VE İKAMET ŞARTI YOK: HER HANEYE 1 EV

TOKİ'nin bu özel kampanyası, geniş katılım şartlarıyla da dikkat çekiyor. Kampanyadan yararlanmak için herhangi bir aylık gelir sınırı veya ilgili ilde ikamet etme şartı aranmıyor. 18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları konutlara müracaat edebilecek. Ancak adil dağılımın sağlanması ve suiistimallerin önlenmesi amacıyla her hane halkı adına yalnızca bir tek konut satın alma hakkı tanınacak.

FİYATLAR 2,1 MİLYON TL'DEN BAŞLIYOR! PEŞİN ÖDEYENE %25 İNDİRİM

Piyasa şartlarına göre oldukça cazip fiyatlarla satışa sunulan 20 bin konutun taban fiyatı 2,1 milyon TL olarak tescillendi. Projelerde her bütçeye uygun farklı ödeme alternatifleri sunuluyor:

Peşin Ödeme Avantajı: Konut bedelini peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlara net yüzde 25 indirim uygulanacak.

Vadeli Ödeme Seçeneği: Farklı peşinat oranlarına göre vatandaşlara 60 ila 72 aya kadar uzanan esnek vade imkanları sunulacak.

Teslimat Süresi: Yapımı hızla devam eden projelerde konutların fiziki teslimatı, sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde hak sahiplerine gerçekleştirilecek.

6 İLDE ÖZEL TANITIM OFİSLERİ VE ÖRNEK DAİRELER HAZIRLANDI

Vatandaşların projeleri yerinde görebilmesi ve siber görseller yerine fiziki olarak inceleme yapabilmesi amacıyla kritik merkezlerde dev tanıtım ofisleri kuruldu. Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı başta olmak üzere belirlenen bölgelerdeki ofislerde vatandaşlar projeleri detaylıca inceleyebilecek, örnek daireleri gezebilecek ve uzman personelden ödeme planı danışmanlığı alabilecek. Kampanyaya dair tüm teknik detaylar ve il listeleri TOKİ’nin resmi siber başvuru portalında yayına açıldı.