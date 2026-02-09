TOKİ Kütahya kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi ve sorgulama ekranı
Kütahya'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın nefesini tutarak beklediği gün geldi. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 3 bin 592 konutun sahibini bulduğu noter huzurundaki çekiliş tamamlanırken, gözler şimdi e-Devlet ekranına düşen o listeye çevrildi.
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında noter gözetiminde yapılan çekilişle Kütahya genelinde toplam 3 bin 592 konutun hak sahipleri belirlendi.
Canlı yayınla da takip edilen süreçte, vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Kütahya'da inşa edilecek TOKİ sosyal konutları; 55, 65 ve 80 metrekare büyüklüklerinde planlanırken, projede 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri bulunuyor.
Kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından asil ve yedek isim listeleri dijital ortama aktarıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını anında öğrenebiliyor. Vatandaşlar sonuçları şu iki resmi kanal üzerinden sorgulayabiliyor:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
İLÇE İLÇE KÜTAHYA KONUT KONTENJANLARI
Proje kapsamında Kütahya merkez ve ilçelerine ayrılan konut sayıları ise şu şekilde belirlendi:
Kütahya Merkez: 1174
Kütahya Tavşanlı: 575
Kütahya Simav: 250
Kütahya Altıntaş: 200
Kütahya Gediz: 200
Kütahya Aslanapa: 96
Kütahya Emet: 96
Kütahya Çavdarhisar: 70
Kütahya Domaniç: 70
Kütahya Pazarlar: 70
Kütahya Şaphane: 70
Kütahya Hisarcık: 63
Kütahya Merkez Seyitömer: 47
Kütahya Domaniç Çukurca: 47
Kütahya Dumlupınar: 47
Kütahya Gediz Eskigediz: 47
Kütahya Gediz Gökler: 47
Kütahya Gediz Yenikent: 47
Kütahya Simav Akdağ: 47
Kütahya Simav Çitgöl: 47
Kütahya Simav Demirci: 47
Kütahya Simav Kuşu: 47
Kütahya Simav Naşa: 47
Kütahya Tavşanlı Kuruçay: 47
Kütahya Tavşanlı Tepecik: 47
Kütahya Tavşanlı Tunçbilek: 47