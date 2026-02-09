TOKİ Kütahya kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi ve sorgulama ekranı

Kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından asil ve yedek isim listeleri dijital ortama aktarıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını anında öğrenebiliyor. Vatandaşlar sonuçları şu iki resmi kanal üzerinden sorgulayabiliyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)