TOKİ mağdurları isyanda: "Evimizi yıktınız, borçsuz ev istiyoruz!"

Yetkililere çağrıda bulunan mahalle sakinleri, evlerine karşılık borçsuz ve bedelsiz konut talep etti. Vatandaşlardan biri, yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Buradan Bakanlık yetkililerine sesleniyoruz: Unutmayın biz halkız, yani kamuyuz! Kamunun gücünü halka karşı kullanmaktan vazgeçin ve bizim vatandaş olduğumuzu hatırlayın."

Tahliye edilen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a seslenerek çözüm beklediklerini belirtti. Ancak bugüne kadar ne Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden ne de bakanlık yetkililerinden olumlu bir yanıt alabildiklerini söylediler.

Evlerine karşılık borçsuz ve bedelsiz konut isteyen mahalle sakinleri, yapılan uygulamanın haksızlık olduğunu vurguladı:

"Dün evlerimizi yıktılar, hepimizi mağdur ettiler. Bizi müşteri gibi görüyorlar, para karşılığında ev satmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey olamaz! Evimizi yıktıysanız, bize bedelsiz ev vermek zorundasınız. Birinci etapta yer alanlara bedelsiz ev verdiniz, bu bir emsaldir. Bize de aynısını yapmak zorundasınız!"

Vatandaşlar, TOKİ’nin sunduğu konut fiyatlarının fahiş olduğunu belirterek şu rakamları paylaştı:

50 metrekarelik bir daire için 2 milyon TL,

70 metrekarelik bir daire için 2,5 milyon TL talep ediliyor.

Bu durum karşısında büyük bir ekonomik çıkmaza sürüklendiklerini belirten mahalle sakinleri, çözüm için üç talepte bulundu:

1️⃣ TOKİ ve taşeron şirketin hukuksuz şekilde yürüttüğü inşaat faaliyetlerinin durdurulması.

2️⃣ Tahliye ve yıkım öncesinde noter onaylı bir sözleşme ile makul borçlanma karşılığında kalıcı konutlara yerleştirilmek.

3️⃣ Evleri tahliye edilen hak sahiplerinin tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesi.

Ağır hasar alan evlerine geri dönemeyen vatandaşlar, kiralık evlerde yaşam mücadelesi veriyor. Ancak bazıları kira bile ödeyemezken, tahliye edilen bölgedeki evlere hırsızların dadandığını söyledi. Mahalledeki caminin musluklarının bile çalındığı belirtilirken, mağdur vatandaşlardan biri gözyaşları içinde şu sözleri dile getirdi:

"Alacak durumum yok, evime ev istiyorum. Borçsuz, harçsız istiyorum. Kocamın aylığı 10 bin lira, onu da bankaya bırakıp geliyorum. Dört senedir hastanelerde dolanıyorum. Devlet nerede? Ne ilacını alabildim ne yol parasını verdiler. Kanun bu mu, devlet bu mu? Oy zamanı kapı kapı dolaşıyorlar, ama şimdi neredeler?"