TOKİ para iadesi nasıl alınır? 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...
TOKİ’nin 500 bin konut projesinde kura çekimleri devam ederken, hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücretlerinin iadesini bekliyor. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlara 5 bin TL’lik başvuru bedeli geri ödenecek. Peki 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut projesinde kura heyecanı il il sürüyor.
Kura çekilişlerinde ismi çıkmayan vatandaşların gündeminde ise başvuru sırasında yatırılan ücretlerin iadesi var. Hak sahibi olamayanlar için 5 bin TL tutarındaki başvuru bedelinin iade takvimi ve yöntemleri netleşti.
ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?
TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan sonra başlıyor. İade süreci genellikle kura çekimini takip eden 5 iş günü ile bir hafta içerisinde devreye giriyor. Sonuçların açıklanmasının ardından hak sahibi olamayan vatandaşlar, işlemleri başlatabiliyor.
İade işlemleri, vatandaşın başvuru sırasında kullandığı banka üzerinden yürütülüyor. Süreç bankadan bankaya küçük farklılıklar gösterse de vatandaşlara çeşitli kolaylıklar sağlanıyor.
Hak sahipliği kazanamayan kişiler, paralarını almak için banka şubelerine gitmek zorunda değil. İadeler, şubelerin yanı sıra mobil bankacılık uygulamaları ve ATM’ler üzerinden de tahsil edilebiliyor.
İADE TALEBİ NASIL OLUŞTURULUR?
Para iadesi, başvuru esnasında ücretin yatırıldığı banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kura çekimi sona erdikten sonra vatandaşların, başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek veya mobil bankacılık üzerinden iade talebinde bulunması gerekiyor.