TOKİ yönetimi sokağı kapattı, halk mağdur oldu: “Bu yol kimsenin malı değil!” 

Yolun kapatılmasına karşı çıkan Şenkal Sokak sakinleri, “Bu yol kamuya aittir ve 50 yıldır herkes tarafından kullanılmaktadır. Kimsenin malında gözümüz yok, tek isteğimiz yolumuzun açık kalmasıdır” diyerek tepki gösterdi.

Bir mahalle sakini, yaşanan durumu şu sözlerle özetledi:

"23 senedir bu sokakta yaşıyorum. Burası siteye ait bir yol değil, buranın kapatılması kabul edilemez."

TOKİ'nin 2019 yılında inşa ettiği konutlardan sonra, yıllardır kullanılan yolun kapatılmasına izin vermeyeceklerini belirten mahalle sakinleri, çocukların okula, yaşlı ve hastaların ise Aile Sağlığı Merkezi’ne ulaşımının zorlaştığını dile getirdi.

Vatandaşlar yetkililere şu soruyu yöneltti:

"Bu yol kapatılırsa, 500 metre mesafedeki okula ve sağlık merkezine çocuklarımız, yaşlılarımız ve hastalarımız nasıl ulaşacak?"

"Biz 70 yıldır burada yaşıyoruz. Bu yol, mahallelinin ortak kullanım alanıdır. Kapatılması kabul edilemez!"

"Buradaki parkta oynamak istiyoruz ama sürekli kovuluyoruz. Yol kapandığında daha da mağdur olacağız!"

TOKİ YETKİLİSİ KONUŞTU

Konuyla ilgili olarak bir TOKİ yetkilisi, yaptığı açıklamada "Biz siteyi yaptık, teslim ettik. Burası başlangıçta da bir yoldu, site içi bir alan değildi" dedi. Ancak mahalle sakinleri yetkililerden daha net bir açıklama ve sorunun çözülmesini bekliyor.

Özellikle yaşlı ve hasta bireyler, yolun kapatılmasının hayatlarını ciddi şekilde etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben 68 yaşındayım. Yokuş yukarı nasıl hastaneye gideceğim? Bakkalımız, marketimiz, her şeyimiz burada. Çarşıya buradan gidiyoruz. Yolumuz kapanırsa nasıl hareket edeceğiz?"

"Romatizma hastasıyım, yokuş yukarı yürümek benim için büyük bir zorluk. Bu yolun kapanması bizim bütün yaşantımızı etkiliyor."

Mahalle sakinleri, yetkililerden soruna derhal müdahale edilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

“Bu haksız uygulama derhal durdurulmalı. 3 bin kişiyi temsil eden Şenkal Sokak sakinleri olarak yetkilileri göreve davet ediyoruz.”