TOKİ'den yarın başlıyor! Kura yok, gelir şartı yok, 64 ilde 20 Bin konut doğrudan satışa çıkıyor

64 ilde, yaklaşık 20 bin sosyal konutun doğrudan satış süreci yarın resmen başlıyor. Başvuru bedeli, kura ve gelir şartı aranmaksızın ev sahibi yapacak bu dev projede, başvuru ekranları uzun süre açık kalacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ARANAN ŞARTLAR NELER?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği konut satışları 15 Haziran Pazartesi (Yarın) başlayacak ve 17 Temmuz tarihine kadar kesintisiz devam edecek. Kampanyada ezber bozan en önemli detaylar ise dikey kolaylıklar oldu:

Şartlar Hafifletildi: Başvuru sürecinde ikametgah, gelir beyanı, ön başvuru ücreti ve kura şartı aranmayacak.

Kimler Başvurabilir?: Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması yeterli sayılacak.

Hangi Bankalar Yetkili?: Vatandaşlar, başvuru bedeli ödemeksizin Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ şubeleri aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle konutlarını seçebilecek.

2+1 VE 3+1 EVLER İÇİN 3 FARKLI ÖDEME MODELİ

Vatandaşlar diledikleri büyüklükteki 2+1 ve 3+1 konutları tercih edebilecek. Evlerin bir bölümü hemen teslim projelerden oluşurken, inşaatı süren konutlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Alıcılar bütçelerine göre şu 3 dikey ödeme seçeneğinden birini seçerek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalayabilecek:

Peşin Alım Seçeneği: Konut seçimini yapan alıcılar, ödemenin tamamını peşin yapmaları durumunda %25 net indirimden yararlanabilecek.

72 Ay Vadeli Seçenek: %50 peşinat ödenmesinin ardından, kalan bakiye için 72 ay vade uygulanacak. Bu modeli seçenlere ayrıca %8 indirim imkanı sağlanacak.

Kademeli Peşinat ve 60 Ay Vade: %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra yani 30 Haziran 2027'ye kadar ödenecek. Kalan bedel için ise 60 ay vade imkanı sunulacak.

En Fazla Konut Deprem Bölgesi Ve Bursa'da! İşte 64 İlin Tam Listesi

Kampanya kapsamında en fazla konut stokunun ayrıldığı şehir 2 bin 190 konutla Bursa oldu. Bursa'yı 2 bin 62 konutla Ankara, 1238 konutla Hatay, 1073 konutla Kahramanmaraş ve 1000 konutla Malatya izliyor.

Projenin yer aldığı 64 il ve satışa sunulacak konut sayılarının siber dağılım listesi kuruşu kuruşuna şu şekildedir:

Afyonkarahisar: 395

Ağrı: 118

Aksaray: 219

Amasya: 68

Ankara: 2 bin 62

Antalya: 46

Ardahan: 14

Artvin: 30

Aydın: 310

Balıkesir: 213

Batman: 588

Bayburt: 172

Bilecik: 206

Bingöl: 88

Bitlis: 262

Burdur: 269

Bursa: 2 bin 190

Çanakkale: 108

Çankırı: 83

Çorum: 157

Denizli: 319

Düzce: 130

Edirne: 127

Erzincan: 37

Erzurum: 21

Eskişehir: 565

Giresun: 38

Gümüşhane: 44

Hakkari: 86

Isparta: 176

İzmir: 306

Karabük: 127

Karaman: 120

Kars: 48

Kastamonu: 28

Kayseri: 104

Kırıkkale: 85

Kırklareli: 139

Kırşehir: 220

Kocaeli: 433

Konya: 998

Kütahya: 127

Manisa: 115

Mardin: 452

Mersin: 272

Muğla: 97

Muş: 147

Nevşehir: 317

Rize: 5

Sakarya: 20

Samsun: 684

Siirt: 294

Sivas: 203

Şırnak: 275

Tekirdağ: 424

Tokat: 61

Van: 161

Yozgat: 216

Zonguldak: 19

Elazığ: 61

Gaziantep: 7

Hatay: 1238

Kahramanmaraş: 1073

Malatya: 1000