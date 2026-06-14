TOKİ'den yarın başlıyor! Kura yok, gelir şartı yok, 64 ilde 20 Bin konut doğrudan satışa çıkıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), emlak piyasasındaki konut arzını dengelemek ve fahiş kira fiyatlarının düşürülmesine dikey katkı sağlamak amacıyla tarihi bir kampanyaya imza atıyor.
64 ilde, yaklaşık 20 bin sosyal konutun doğrudan satış süreci yarın resmen başlıyor. Başvuru bedeli, kura ve gelir şartı aranmaksızın ev sahibi yapacak bu dev projede, başvuru ekranları uzun süre açık kalacak.
BAŞVURU TARİHLERİ VE ARANAN ŞARTLAR NELER?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği konut satışları 15 Haziran Pazartesi (Yarın) başlayacak ve 17 Temmuz tarihine kadar kesintisiz devam edecek. Kampanyada ezber bozan en önemli detaylar ise dikey kolaylıklar oldu:
Şartlar Hafifletildi: Başvuru sürecinde ikametgah, gelir beyanı, ön başvuru ücreti ve kura şartı aranmayacak.
Kimler Başvurabilir?: Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması yeterli sayılacak.
Hangi Bankalar Yetkili?: Vatandaşlar, başvuru bedeli ödemeksizin Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ şubeleri aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle konutlarını seçebilecek.
2+1 VE 3+1 EVLER İÇİN 3 FARKLI ÖDEME MODELİ
Vatandaşlar diledikleri büyüklükteki 2+1 ve 3+1 konutları tercih edebilecek. Evlerin bir bölümü hemen teslim projelerden oluşurken, inşaatı süren konutlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Alıcılar bütçelerine göre şu 3 dikey ödeme seçeneğinden birini seçerek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalayabilecek:
Peşin Alım Seçeneği: Konut seçimini yapan alıcılar, ödemenin tamamını peşin yapmaları durumunda %25 net indirimden yararlanabilecek.
72 Ay Vadeli Seçenek: %50 peşinat ödenmesinin ardından, kalan bakiye için 72 ay vade uygulanacak. Bu modeli seçenlere ayrıca %8 indirim imkanı sağlanacak.
Kademeli Peşinat ve 60 Ay Vade: %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra yani 30 Haziran 2027'ye kadar ödenecek. Kalan bedel için ise 60 ay vade imkanı sunulacak.
En Fazla Konut Deprem Bölgesi Ve Bursa'da! İşte 64 İlin Tam Listesi
Kampanya kapsamında en fazla konut stokunun ayrıldığı şehir 2 bin 190 konutla Bursa oldu. Bursa'yı 2 bin 62 konutla Ankara, 1238 konutla Hatay, 1073 konutla Kahramanmaraş ve 1000 konutla Malatya izliyor.
Projenin yer aldığı 64 il ve satışa sunulacak konut sayılarının siber dağılım listesi kuruşu kuruşuna şu şekildedir:
Afyonkarahisar: 395
Ağrı: 118
Aksaray: 219
Amasya: 68
Ankara: 2 bin 62
Antalya: 46
Ardahan: 14
Artvin: 30
Aydın: 310
Balıkesir: 213
Batman: 588
Bayburt: 172
Bilecik: 206
Bingöl: 88
Bitlis: 262
Burdur: 269
Bursa: 2 bin 190
Çanakkale: 108
Çankırı: 83
Çorum: 157
Denizli: 319
Düzce: 130
Edirne: 127
Erzincan: 37
Erzurum: 21
Eskişehir: 565
Giresun: 38
Gümüşhane: 44
Hakkari: 86
Isparta: 176
İzmir: 306
Karabük: 127
Karaman: 120
Kars: 48
Kastamonu: 28
Kayseri: 104
Kırıkkale: 85
Kırklareli: 139
Kırşehir: 220
Kocaeli: 433
Konya: 998
Kütahya: 127
Manisa: 115
Mardin: 452
Mersin: 272
Muğla: 97
Muş: 147
Nevşehir: 317
Rize: 5
Sakarya: 20
Samsun: 684
Siirt: 294
Sivas: 203
Şırnak: 275
Tekirdağ: 424
Tokat: 61
Van: 161
Yozgat: 216
Zonguldak: 19
Elazığ: 61
Gaziantep: 7
Hatay: 1238
Kahramanmaraş: 1073
Malatya: 1000