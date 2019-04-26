Burdur'da tahta arabalarla yapılan "Tömbüldek Formula" yarışı renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Protokol üyelerinin yarıştığı grupta birinciliği belediye başkanı kazandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, tahta arabalarla yapılan "Tömbüldek formula" yarışında renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. "Serçeden başka kuş, Tömbüldek'ten başka yokuş tanımam" sloganıyla gerçekleştirilen yarışa vatandaşlar tahta arabalarla katıldı.



Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesi tarafından düzenlenen "Tömbüldek Formula"da belediye çalışanlarının ürettiği tahta arabalar yarıştı. Beşer kişiden oluşan gruplar 200 metrelik parkurda mücadele etti.



Protokol üyelerinin yer aldığı grupta Kaymakam Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Birinciliği Belediye Başkanı Ünal kazandı.



Tekerleği kırılan bazı yarışmacılar yarış dışı kalırken, kimi sürücüler de arabalarını ellerine alıp koşarak yarışı tamamlamaya çalıştı.



Şenlikte konuşan Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, ilçede halkının Tömbüldek yokuşundaki çocukluk anılarını canlandırmak istediklerini anlattı



Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.





ulusal.com.tr

